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Вернидуб пожелал ФК Львов попасть в первую "шестерку"

9 марта 23:45 11 Читати українською
Вернидуб пожелал ФК Львов попасть в первую "шестерку"
Юрий Вернидуб / фото: ФК Львов

Главный тренер луганской Зари Юрий Вернидуб прокомментировал ничейный итог матча 21-го тура чемпионата Украины с ФК Львов.

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"Игра была интересной, хотя и без голов. Были моменты и у Зари, и у Львова. Поэтому закономерная ничья получилась. Чтобы никому не было обидно. Конечно, хотелось большего. Но мы сделали первый шаг – попали в "шестерку". Теперь нужно цепляться за каждую игру, за каждое очко и двигаться вперед.

Львов – Заря – 0:0 – видеообзор матча

Кто знает, как было бы, если бы Громов в начале матча забил. Может, игра совсем другая была. Или во втором тайме Львов мог реализовать свои моменты. Забитых мячей не хватило. Но то, что игра была сама по себе интересной – однозначно. С голевыми моментами. Не хватило, наверное, точности при завершении у обеих команд.

Заря сыграла вничью со Львовом и гарантировала себе место в первой "шестерке"

Еще остался один тур. От всего сердца желаю Львову удачно сыграть против Десны, набрать максимум очков и попасть в первую "шестерку", – цитирует Вернидуба пресс-служба ФК Львов.

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