"Про Росію? А що я повинен сказати? Все те, що я говорив, від цього не відмовляюся. Я казав це від душі, від серця. Казав, що не буду там працювати – не працюю. Що ще? Не ми прийшли до них, а вони до нас – від цих слів я теж ніколи не відмовлюся.

Вернидуб розповів про найбільшу суму, яку програвав у казино

Все одно, рано чи пізно, сподіваюся, вистачить розуму в президентів обох країн щось змінити. Можливо, якісь компроміси знайдуться. Але, думаю, це довго триватиме", – розповів Юрій Миколайович в ефірі YouTube-каналу Pressing.

Нагадаємо, за успішні виступи Шерифа в ЛЧ 2021/22 (дві перемоги і путівка в Лігу Європи) 56-річний Вернидуб був винагороджений новим контрактом з клубом. Перед тим тренер працював у запорізькому Металурзі, Зорі та Шахтарі з Солігорська.

Голодуючі Поволжя-7: список українців, які виступають у чемпіонаті Росії – слід Зінченка, Ракицький мріє про Київ