Головний тренер Шерифа Юрій Вернидуб розповів про своє бурхливе життя і про те, що спонукало його завершити з гулянками.

"Десь у 43 зупинився з гуляннями, чого гріха таїти. Десь міг у казино заїхати, потім воно все – вжух, як із дружиною почали... Коли вона сказала, що будемо розлучатися, на мені це найбільше спрацювало.

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Найбільший програш у казино? Тисяч 5, мабуть, за ніч. Зараз, дякувати Богу, взагалі ніяк до цього не відношусь. Є сім'я. Краще витрачу гроші на онуків, дітей, брата, сестру. Є на що.

Є людина, яка мене зупинила, діти дуже вплинули. Вони були противниками розлучення, і я сказав, що все буде добре. І все змінилося", – заявив Вернидуб в інтерв'ю YouTube-каналу ОТДУШИВДУШУ.

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