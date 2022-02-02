"О России? А что я должен сказать? Все то, что я говорил, от этого не отказываюсь. Я говорил это от души, от сердца. Говорил, что не буду там работать – не работаю. Что еще? Не мы пришли к ним, а они к нам – от этих слов я тоже никогда не откажусь.

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Все равно, рано или поздно, надеюсь, хватит ума у ​​президентов обеих стран что-либо изменить. Возможно, какие-то компромиссы найдутся. Но, думаю, это будет долго продолжаться", – рассказал Юрий Николаевич в эфире YouTube-канала Pressing.

Напомним, за успешные выступления Шерифа в ЛЧ 2021/22 (две победы и путевка в Лигу Европы) 56-летний Вернидуб был вознагражден новым контрактом с клубом. До этого тренер работал в запорожском Металлурге, Заре и Шахтере из Солигорска.

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