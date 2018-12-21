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Вернидуб: Ніколи не дам інтерв'ю телеканалам "Футбол", хіба якщо там зміниться керівництво

19:37 708 Читать на русском
Вернидуб: Ніколи не дам інтерв'ю телеканалам "Футбол", хіба якщо там зміниться керівництво
Юрій Вернидуб / фото із соцмереж

Головний тренер Зорі Юрій Вернидуб розповів, за яких умов дасть інтерв'ю телеканалам "Футбол 1/2".

"Що потрібно, щоб Вернидуб дав інтерв'ю телеканалам "Футбол 1/2"? У будь-якому разі не буду давати. Ніколи. Хіба зміниться їхнє керівництво і журналісти. Тоді – із задоволенням.

"Я йому ніколи не потисну руки", – Вернидуб – про образу на Фонсеку та "тунель кохання" з Динамо

Я поважаю усіх, ніякої образи немає. Це їх право – можуть говорити все, що завгодно. На те вони і телебачення. Я вже забув, коли дивився канал "Футбол", – підсумував Вернидуб для Tribuna.

Вернидуб: Футбол 1/2 – це найкращі канали, які говорять тільки правду

Теги
Зоря Зоря Юрій Вернидуб Юрій Вернидуб Футбол 1 Футбол 2
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