Вернидуб: Футбол 1/2 – це найкращі канали, які говорять тільки правду

Головний тренер Зорі Юрій Вернидуб спробував прояснити ситуацію щодо Євгенія Лозінського і розповів про своє ставлення до каналів Футбол 1/2.

ТК Футбол випустив сюжет, в якому стверджується, що клуб має заборгованість перед колишнім гравцем Євгенієм Лозінським і через це може бути дискваліфікований з єврокубків.

"Чому я навіть повинен виправдовуватися? Професійний футболіст повинен уміти бути в такому середовищі, де виживає найсильніший. Лозінському можу тільки побажати удачі і здоров'я. Якщо ти справжній футболіст – то завжди це зможеш довести.

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Що ще коментувати, і навіщо? Я – тренер, через мене знаєте скільки футболістів пройшло, які в підсумку виросли як професіонали і йдуть далі! А ще скільки тих, які, бачиш: ну не підходять – ні для команди, ні для тактики, ні для малюнка ігрового.

Що я повинен робити, залишати їх? Я прийняв тоді таке рішення. У тій ситуації потрібно було виживати. І справжні профі вижили. Той же Тоні Шуніч, якого ми взяли майже безкоштовно, а через 2 роки продали за величезну суму!

Сюжет ТК Футбол 1? Мене нічого не дивує. Тому, що канали Футбол 1/2 – це найкращі канали, які говорять тільки правду. І чесно подають найкращі сюжети про тих суперників, які мають ось-ось зіграти з Шахтарем.

Я тільки респект можу сказати Олександру Денисову. Він просто супердиректор цього каналу і найчесніша людина. Повторюю: він чесна людина і розбирається в футболі, це – суперексперт. Респект йому, і дай Бог здоров'я", – цитує Вернидуба видання newsone.

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