"Гра рукою в штрафному у компенсований час? А що мені казати? Не поставив – значить, не було. Подивіться на вилучення Хрвоє у матчі з Шахтарем. Ви дійсно вважаєте, що це була червона картка? Якщо брати за інтенсивністю гри цей момент… Він не стрибав, нічого, просто людина гарно закрила м'яч, а він хотів його вибити та мимохіть пройшовся по нозі. Не наступив, нічого там не було.

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І після того, як вони швидко розіграли і забили, Зубков чомусь швидко побіг святкувати гол. Це нормально? Я вважаю, що ні. Я не хочу про це говорити. Це їхнє право. Вони навчили нас на все життя. Ми більше не будемо зупинятись, гратимемо до кінця. Хай це робить рефері", – поділився Вернидуб в ефірі УПЛ ТБ.

Нагадаємо, обидва епізоди стались у поєдинку Шахтар – Кривбас (5:2). В моменті з другим забитим м'ячем "гірників" Криськів швидко розіграв штрафний, хоча гравці криворіжців намагались допомогти Зубкову, який опинився на газоні. У другому таймі Іліч отримав пряму червону, наступивши ззаду на ногу супернику.

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