"Игра рукой в штрафной в компенсированное время? А что мне говорить? Не поставил – значит, не было. Посмотрите на удаление Хрвое в матче с Шахтером. Вы действительно считаете, что это была красная карточка? Если брать по интенсивности игры этот момент... Он не прыгал, ничего, просто человек хорошо закрыл мяч, а он хотел его выбить и нечаянно прошелся по ноге. Не наступил, ничего там не было.

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И после того, как они быстро разыграли и забили, Зубков почему-то быстро побежал праздновать гол. Это нормально? Я считаю, что нет. Я не хочу об этом говорить. Это их право. Они научили нас на всю жизнь. Мы больше не будем останавливаться, будем играть до конца. Пусть это делает рефери", – поделился Вернидуб в эфире УПЛ ТБ.

Напомним, оба эпизода произошли в поединке Шахтер – Кривбасс (5:2). В моменте со вторым забитым мячом "горняков" Крыськив быстро разыграл штрафной, хотя игроки криворожан пытались помочь Зубкову, который оказался на газоне. Во втором тайме Илич получил прямую красную, наступив сзади на ногу сопернику.

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