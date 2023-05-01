Вернидуб назвав топ-тренерів, на роботу яких рівняється
Головний тренер Кривбаса Юрій Вернидуб розповів, за роботою яких наставників стежить найбільше.
"Мені завжди подобалося спостерігати за такими тренерами як Юрген Клопп, Хосеп Гвардіола. Вони – знакові тренери, які створюють великий футбол. Той же Карло Анчелотті, який побудував родину футбольного клубу Реал.
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Також у сучасному футболі мені подобається спостерігати за стратегіями гри Юліана Нагельсманна. Він – молодий, амбітний, з новим поглядом", – розповів Вернидуб у інтерв'ю Sportarena.
Нагадаємо, що за свою тренерську кар'єру Юрій Миколайович встиг попрацювати у Зорі, Шахтарі Солігорськ, молдавський Шериф, а зараз очолює Кривбас.
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