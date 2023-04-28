"Не хочу про це говорити, це його життя. Я єдиного не зрозумів. Можливо, там ЗМІ трішки неправильно подали. Знаючи Сашу, я не думаю, що він ті вислови говорив. "Спорт поза політикою" – це не його слова.

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Я знаю його трішки з іншої сторони. Він – порядна людина. А те, що він викликає в збірну Вірменії росіян… Якщо ти вже пішов працювати, то не можеш найкращого гравця, який хоч і грає в Росії, проігнорувати та взяти якогось там… Його не зрозуміють там.

Нехай він сам думає, це його вибір. Для мене він як був людиною, так і залишився. Це нормальний партнер, з яким я спілкуюся", – сказав Вернидуб в інтерв'ю Sport Arena.

Петраков втратив першу перемогу на чолі збірної Вірменії – подвиг дебютанта з Баварії був марним