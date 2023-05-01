Главный тренер Кривбасса Юрий Вернидуб рассказал, за работой каких наставников следит больше всего.

"Мне всегда нравилось наблюдать за такими тренерами как Юрген Клопп, Хосеп Гвардиола. Они – знаковые тренеры, которые создают великий футбол. Тот же Карло Анчелотти, который построил семью футбольного клуба Реал.

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Также в современном футболе мне нравится наблюдать за стратегиями игры Юлиана Нагельсманна. Он – молодой, амбициозный, с новым взглядом", – рассказал Вернидуб в интервью Sportarena.

Напомним, что за свою тренерскую карьеру Юрий Николаевич успел поработать в Заре, Шахтере Солигорск, молдавском Шерифе, а сейчас возглавляет Кривбасс.

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