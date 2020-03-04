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Вернидуб назвав причини поразки Шахтаря від команди Мілевського у Суперкубку Білорусі

4 березня 23:20 244 Читать на русском
Вернидуб назвав причини поразки Шахтаря від команди Мілевського у Суперкубку Білорусі
Юрій Вернидуб / Фото ЕРА

Український наставник солігорського Шахтаря Юрій Вернидуб залишився розчарований результатом матчу за Суперкубок Білорусі проти брестського Динамо (0:2).

"Можу привітати суперника. Він виявився сильнішим, завоював Суперкубок. Мені трохи прикро. Не скажу, що не давалася гра. Це життя, треба тримати удар. Нічого страшного. Для мене це перший урок в Білорусі у боротьбі за трофей. Будемо працювати.

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У минулому році тут грали з Мінськом – українець Васильєв забив з тридцяти метрів. Тепер Нойок... Штрафний – до воріт метрів 25-30... Кажуть, чудес не буває. Але як тут не вірити у дива?

Не вистачило майстерності, напевно. У той же час Брест забив шедевральний гол. Спробуй повторити такий удар – не факт, що вийде. Це футбол, це спорт. Треба розібрати помилки і рухатися далі. Все тільки починається", – цитує Вернидуба pressball.by.

Нагадаємо, влітку 2019-го український фахівець покинув луганську Зорю, а восени приєднався до білоруського гранда.

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Світ Динамо Брест Динамо Брест Артем Мілевський Артем Мілевський Шахтар Солігорськ Шахтар Солігорськ Суперкубок Білорусі Юрій Вернидуб Юрій Вернидуб Білорусь
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