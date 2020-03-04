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Вернидуб назвал причины поражения Шахтера от команды Милевского в Суперкубке Беларуси

4 марта 23:25 49 Читати українською
Вернидуб назвал причины поражения Шахтера от команды Милевского в Суперкубке Беларуси
Юрий Вернидуб / Фото ЕРА

Украинский наставник солигорского Шахтера Юрий Вернидуб остался разочарован результатом матча за Суперкубок Беларуси против брестского Динамо (0:2).

"Могу поздравить соперника. Он оказался сильнее, завоевал Суперкубок. Мне немного обидно. Не скажу, что не давалась игра. Это жизнь, надо держать удар. Ничего страшного. Для меня это первый урок в Беларуси в борьбе за трофей. Будем работать.

Динамо Б – Шахтер С: Вернидуба жестко раскритиковали, а Милевский – с ассистом, удалением и Суперкубком Беларуси

В прошлом году здесь играли с Минском – украинец Васильев забил с тридцати метров. Теперь Нойок... Штрафной – до ворот метров 25-30... Говорят, чудес не бывает. Но как тут не верить в чудеса?

Не хватило мастерства, наверное. В то же время Брест забил шедевральный гол. Попробуй повторить такой удар – не факт, что получится. Это футбол, это спорт. Надо разобрать ошибки и двигаться дальше. Все только начинается", – цитирует Вернидуба pressball.by.

Напомним, летом 2019-го украинский специалист покинул луганскую Зарю, а осенью присоединился к белорусскому гранду.

Динамо Б – Шахтер С: Вернидуба жестко раскритиковали, а Милевский – с ассистом, удалением и Суперкубком Беларуси

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Мир Динамо Брест Динамо Брест Артем Милевский Артем Милевский Шахтер Солигорск Шахтер Солигорск Суперкубок Беларуси Юрий Вернидуб Юрий Вернидуб Беларусь
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