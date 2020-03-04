Динамо – Шахтар: як Мілевський віддав асист і отримав червону, а Вернидуба покритикували в матчі за Суперкубок Білорусі

Динамо Брест переграв Шахтар Солігорськ (2:0) у битві українців за Суперкубок Білорусі. Артем Мілевський виграв дуель в Юрія Вернидуба. Рахунок і огляд матчу читайте на "Футбол 24".

Суперкубок Білорусі 2020

Динамо Брест – Шахтар Солігорськ – 2:0

Голи: Кікі, 3, Савицький, 30

Вилучення: Мілевський, 49

Взимку на зборах обидві команди програли лише по разу. Причому Брест поступився тільки київському Динамо. У стартовому складі білоруських динамівців на Суперкубок вийшли Артем Мілевський та Олександр Нойок. А ось ще один українець Євген Хачеріді опинився в запасі. Для екс-наставника луганської Юрія Вернидуба це перший програний трофей. Чинні чемпіони Білорусі відкрили рахунок вже на 3-й хвилині. Неймовірної сили і краси штрафний Нойока метрів з 30 прилетів у поперечину, далі снаряд від ніг голкіпера вилетів на лінію воріт, де його вколотив Габі Кікі. Ще один провал у захисті команди Вернидуба завершився невикористаним виходом на одного воротаря.

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"Гірники" відповіли лише на 8-й. Удар з-за меж штрафного просвистів поруч зі стійкою. Мілевський розганяв атаку, яка завершилась самовідданим підкатом захисника Шахтаря – якби не це, бути б удару з вбивчої дистанції. Солігорськ забив на 22-й, але судді зафіксували офсайд. Дві подачі поспіль завершилися влучним ударом гравця Кендиша, який перебував у положенні поза грою момент пасу. Утім, м'яч до нього дійшов лише після того, як двоє динамівців не змогли вибити і відкинули круглого назад. Суперечливий епізод, Вернидуб іронічно посміхається і доводить свої аргументи четвертому арбітру.

Не поділив щось з рефері й Мілевський, причому в центрі поля на рівному місці. За агресію до резервного судді арбітр у полі нагородив жовтою карткою. На годиннику стукнуло рівно півгодини, як Брест забив удруге. Мілевський почав атаку, вміло притримавши м'яч, він же і проштовхнув снаряд на Савіцького – виймайте з дальнього. Вернидуб грає у свою Зорю проти лідерів УПЛ. Багато вертикального футболу, бігової роботи, мало володіння (нижче 40%) і поганенькі справи з позиційними атаками. Це добре стало помітно в останні 10-15 хвилин. Динамо віддало Шахтарю м'яч, але той і близько не міг зрушити кількість ударів у площину воріт із сумної одинички.

На старті другої половини Шахтар забігав активніше, застосовуючи пресинг. Утім з входами у штрафний було важкувато. Знову тільки дальні удари. "Допомогти" супернику вирішив Мілевський. Артем на чужій половині не встигав до м'яча і штовхнув суперника у спину. Друга жовта і швидке вилучення. Перший по-справжньому гольовий момент для "гірників" трапився на 57-й. Подача з правого флангу, Діасамідзе не вистачає міліметрів, щоб влучити ударом з меж воротарського. Політевіч виграв верхову дуель на 8 метрах, але влучив прямо у кіпера Динамо.

Перший удар Бреста після перерви – лише на 65-й. Кисляк бахнув вище. Нарікають білоруські коментатори на доволі примітивну гру Шахтаря в атаці. Команда Вернидуба не дуже цікаво перекочує м'яч з флангу на фланг, а перевагу на одного гравця взагалі не відчутно – Брест майже ідеально все перекриває. Український наставник жорстко та емоційно реагує на свисток Кульбакова – ми такого в УПЛ багато бачили. Нойок непогано приклався здалеку, снаряд від газону відскочив за межі поля.

"Це вже регбі, а не футбол", – так коментують білоруси удар "гірників" з перспективного штрафного. Погано просуває Шахтар м'яч, флангова гра не працює, одні дальні удари, навіси та стандарти. Практично відсутні цікаві рішення у фінальній третині поля. Нарешті класно розіграли "гірники" комбінацію в дотик через центр на 86-й. Баланович, утім, пробив не відразу, і в підсумку слабкий удар з 8 метрів. Третій поспіль трофей для Динамо Брест. Третє ж фіаско Шахтаря.

Вернидуб програв тактичну дуель – його команда була кращою за кількістю ударів загалом та влучних зокрема, але матч пройшов так, як його визначив інший тренерський штаб. Нойок і компанія після вилучення Мілевського грамотно перебудовувались, глибоко сідали та практично не дозволяли нічого серйозного супернику. Тактичну перемогу Сергія Ковальчука відзначили і коментатори з експертами телеканалу "Білорусь 5". На їхню думку, команда Вернидуба запропонувала Динамо Брест обмаль викликів і цікавих моментів, занадто сподіваючись на подачі та удари здалеку.

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