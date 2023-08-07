"Погодні умови не дуже підходять для футболу. Адже дуже спекотно було, як одній, так і іншій команді. Але те, що я побачив на футбольному полі, то мої хлопці непогано виглядали. Одразу видно, що добре підготовлені фізично.

Повторне фіаско Зорі на старті сезону у відеоогляді матчу з Кривбасом – 1:3

Знову пропустили "швидкий" гол, на 4 хвилині, як і в Олександрії. Але добре на це відреагували: не опустили голови вниз, а йшли вперед. Шукали моменти біля воріт Зорі, і можливості були. На щастя, свій шанс використали наприкінці першого тайму, коли також заробили пенальті, який чітко реалізував Луньов. Ну а по перерві повна перевага була на боці Кривбаса: забили двічі, а могли відзначитись ще більше, моментів вистачало, ще й пенальті не реалізували, але то вже таке.

Пенальті – це лотерея. Ми усі підтримали Хомченовського, нашого капітана. Усе буває, це пенальті. Також підтримали Бізіману, який "заробив" перший 11-метровий у наші ворота. Загалом ми все зробили для того, аби відсвяткувати першу перемогу в чемпіонаті. Вважаю, матч із Зорею – найкращий за той час, як я є головним тренером Кривбаса. За усіма показниками: малюнок гри, мислення", – цитує Вернидуба офіційний сайт Кривбаса.

Нагадаємо, криворіжці, поступаючись по ходу матчу Зорі, змогли перевернути гру і здолали команду Лалатовіча з рахунком 3:1.

Кривбас у матчі з трьома пенальті та вилученням впевнено переміг Зорю