Господарі вийшли вперед вже в дебюті зустрічі: Волошин опинився на газоні після фолу Бізімана і Антюх з одинадцятиметрового відкрив рахунок у матчі. За трохи Вантух міг подвоювати, потужно стріляючи у праву дев'ятку – Кліщук у стрибку ледь витягнув.

Кривбас у матчі з трьома пенальті та вилученням впевнено переміг Зорю

На 40-й хвилині поперечина врятувала Зорю, однак за мить Антюх буквально поклав Хомченовського на газон і привіз пенальті у свої ворота. Луньов чітко виконав вирок. В середині тайму Приходько вдало замкнув простріл від Дібанго, вивівши Кривбас вперед. Останні 20 хвилин Зоря догравала у меншості – Гулько стрибнув у ноги Татаркову і заробив другий "гірчичник". Вже у доданий час Дебелко буквально продавив захисника, вийшов сам на сам і поставив фінальну крапку у матчі.