Динамо на тижні набрало перші очки в Лізі Європи та отримало дещицю позитиву на фоні загальної ігрової депресії. Кривбас також підходив до поєдинку з поліпшеним настроєм – минулого вікенду команда Юрія Вернидуба набрала перші очки в УПЛ, перегравши Інгулець.

Динамо – Кривбас – 3:1 – відео голів та огляд матчу

Кривбас старався зіграти солідно

Кривбас останнім часом додав в ігровому плані. З Динамо криворіжці намагалися грати з позиції сили. Сподобався осмислений вихід з оборони: хлопці Вернидуба розпочинали розіграші через короткий пас, витягували суперників у пресинг, а потім дальніми передачами шукали партнерів. Так Кривбас відрізав по кілька гравців Динамо та отримував перевагу на чужій половині.

Гості мали ідею в грі, тиснули на лівий фланг Динамо, де вийшов непрофільний Караваєв. Вдалося організувати низку непоганих атак, був гострий удар Банади, який оборона Києва заблокувала. Акцент на ту бровку спрацював перед перервою, коли Семенов закинув на Якімця, той прострілив, а Дебелко забив у порожні ворота. Попов традиційно не встиг прочитати епізод, а Забарний вже не мав шансів врятувати.

Дебелко відзначився одним голом, а міг оформити й хет-трик. На початку другого тайму він отримав супершанс після кросу з правого флангу, але пробив у Нещерета. Також був чудовий шанс на кутового – удар Романа головою полетів у стійку. Кривбас непогано показав себе в атаці, що вселяє оптимізм. Дебелко чудово вписався в гру команди.

Футболісти підставляють Вернидуба

От тільки Кривбас пропускав прості голи. Після дуже грубих індивідуальних помилок (потім такі ж були в другому таймі). Рівень футболістів не дозволяє грати у комбінаційний футбол.

Семенов віддав неточний пас через центр прямо на Сидорчука. Капітан Динамо зіграв на перехопленні та кинув у прорив Ваната, а той хитнув двох суперників і майстерно поклав правою.

Хвилину потому Татарков віддав недбалий пас назад на власній половині – Буяльський підхопив м'яч, обігрався з Ванатом і подвоїв перевагу Динамо. Вернидуб знервувався і зняв Татаркова ще до перерви.

Ванат і Буяльський зробили гру

Динамо годину ігрового часу жило виключно на подарунках Кривбаса. Кияни майже нічого не створювали в позиційних атаках – можна пригадати хіба що дальні удари Гармаша. Однак "біло-сині" увімкнулися на 15 хвилин і закрили матч. Найскладніші завдання для чужого захисту звично ставив Буяльський. Дуже гармонійно в атаці виглядає Ванат.

Циганков був непомітний на полі, але потім завдяки пасу Буяльського заробив пенальті (сфолив Дібанго). Віктор підійшов до 11-метрової позначки та не зумів переграти голкіпера. Допомогли герої, в яких формується хороше ігрове взаєморозуміння. Буквально в наступній атаці Ванат і Буяльський створили третій гол. Ванат хитро пропустив пас Караваєва і тим самим вивів Буяльського сам на сам з голкіпером.

Динамо набрало 13 очок і піднялося на 7 місце в УПЛ. Кривбас з 6 балами залишився на 13 сходинці в турнірній таблиці.

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