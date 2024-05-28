Голкіпер Арсенала Арон Ремсдейл вкотре підтвердив реноме одного з найбільших веселунів чемпіонату Англії.

Два дні тому на Вемблі відбувся фінал плей-офф Чемпіоншипу, в якому Саутгемптон обіграв Лідс і оформив повернення в АПЛ.

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Виявилося, що на трибунах серед уболівальників перебував Арон Ремсдейл. Він зі своїми друзями вирішив влаштувати костюмований спектакль, вбравшись у костюми героїв Гаррі Поттера. Кіперу Арсенала дісталася роль Геґрід.

Зауважимо, що Ремсдейл раніше не грав ні за Лідс, ні за Саутгемптон.