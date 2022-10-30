Підопічні Вернидуба непогано провели старт зустрічі, але двічі провалилися в середині тайму. Ванат накрутив захисників і вліпив під поперечину, а через кілька хвилин виступив асистентом для Буяльського. Перед свистком на перерву Дебелку вдалося відквитати бодай один м'яч – 2:1.

Динамо переграло Кривбас, покаравши за страхітливі помилки – Ванат і Буяльський зробили справу за блідого Циганкова

На 57-й хвилині Дібанго "привіз" пенальті, підчепивши Циганкова. Сам постраждалий підійшов до "позначки" і програв дуель Сарнавському. Втім, це не завадило Динамо втримати перемогу. Більше того, незабаром Буяльський оформив дубль за допомогою передачі Караваєва і дотепого пропускання Ваната.