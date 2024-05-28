"Я говорив із представником штабу Руслана Ротаня і пояснив нашу позицію. На кожного з наших молодих футболістів випало колосальне фізичне та психологічне навантаження протягом сезону. Наведу приклад: якщо поруч із Валентином Рубчинським у СК Дніпро-1 завжди грають такі досвідчені зубри, як Піхальонок, Сваток і Гуцуляк, то в нас біля Слюбика та Квасниці – такі ж юні хлопці, як вони самі.

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І ось вони відіграли важкий сезон, зараз без відпочинку мають вирушити на закордонний турнір, а вже 24 червня ми починаємо підготовку до нового чемпіонату... Коли їм відпочивати, а головне – лікуватися? Проблема в тому, що кожен із п'яти основних гравців (Слюбик, Дідик, Роман, Сич, Квасниця) догравав зі старими болячками, деякі з яких можуть перерости у хронічні (наприклад, у Квасниці) і потребують системного лікування. Ми хотіли відпустити довикликаного Слюсара, але і він отримав пошкодження в матчі останнього туру з Динамо.

Тому було ухвалено рішення відправити в олімпійську збірну Федора – він і грав менше за товаришів, і відносно здоровий. Проте, підкреслю, що ми будемо раді і вважатимемо за честь виклик будь-якого нашого гравця на Олімпіаду. Думаю, тренери добре знайомі з можливостями більшості з них. Жодних перешкод з нашого боку тут бути не може. Головне, щоб усі були свіжі та здорові", – поділився Пономарьов у коментарі ТаТоТаке.

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