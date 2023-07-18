Колишній захисник Кривбаса Віталій Вернидуб заявив, що вже не може грати в футбол на високому рівні.

"Вважаю, зараз саме той час, коли треба це зробити. У сезоні 2022/23 було багато травм — подібне у мене вперше. Організм вже не так готовий до великих навантажень, як колись. Грати сто відсотків матчів в УПЛ не міг.

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Я відчував, що потрібно робити крок далі. Не хотілось підставляти тренерський штаб і керівництво Кривбаса. Сидіти, лікуватись і просто заробляти гроші – це не для мене. Ніколи б ні рука, ні нога не підійнялася так вчинити.

Тим паче, керівництво клубу так багато робить для команди: в такий складний час, коли йде війна, вони нам сильно допомагають, створюють чудові умови, що заслуговує лише на оплески. Я відчував, що час прийшов. Тому і ухвалив це непросте рішення", – цитує Віталія клубна прес-служба

До слова, дует Вернидубів стане вже другим у чемпіонаті України у новому сезоні – раніше в Карпатах, які виступатимуть у Першій лізі, возз'єднались батько і син Маркевичі.

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