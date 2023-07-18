Бывший защитник Кривбасса Виталий Вернидуб заявил, что уже не может играть в футбол на высоком уровне.

"Считаю, сейчас именно то время, когда нужно это сделать. В сезоне 2022/23 было много травм – подобное у меня впервые. Организм уже не так готов к большим нагрузкам, как прежде. Играть сто процентов матчей в УПЛ не мог.

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Я чувствовал, что нужно делать шаг дальше. Не хотелось подставлять тренерский штаб и руководство Кривбасса. Сидеть, лечиться и просто зарабатывать деньги – это не для меня. Никогда бы ни рука, ни нога не поднялась так поступить.

Тем более, что руководство клуба так много делает для команды: в такое сложное время, когда идет война, они нам сильно помогают, создают прекрасные условия, что заслуживает только аплодисментов. Я чувствовал, что время пришло. Потому и принял это непростое решение", – цитирует Виталия клубная прес-служба

К слову, дуэт Вернидубов станет уже вторым в чемпионате Украины в новом сезоне – раньше в Карпатах, которые будут выступать в Первой лиге, воссоединились отец и сын Маркевичи.

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