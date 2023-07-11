"Усе нормально, усе природно, кожен футболіст рано чи пізно закінчує грати. Прийшов час і Віталію зробити свій вибір. Ми поговорили, я йому сказав: "Ти пройшов хороший шлях гравця, попрацював з дуже хорошими тренерами. І якщо є бажання присвятити подальше життя тренерській роботі, треба йти вчитися".

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Він свій вибір зробив, пішов вчитися. Зараз триває навчальний процес, а там життя покаже, зможе він стати тренером чи ні. Довести, показати свою тренерську роботу зможе тільки він сам.

Він з усіма хлопцями провів минулий чемпіонат, добре їх знає, має певний авторитет серед гравців, був у трійці капітанів. І це, навпаки, має допомогти. Де треба – підкаже, підтримає. Це нормальне явище.

Чи буде Віталій працювати за конспектами Вернидуба-старшого? Ну цього точно не буде. У нього вже накопичилася певна кількість ідей. Він ще молодий, десь щось, безумовно, потрібно буде підказувати. Але найголовніше для нього – щоб він зараз правильно розвивався. У нього є можливість і завдання працювати з нашою обороною, і саме від нього багато в чому залежатиме, як гратимуть наші захисники, це його вектор напряму, його ігрове амплуа.

Дуже сподіваємося, що він нашому тренерському штабу допоможе. Його думки, його бачення тих чи інших моментів ми разом дивимося, обговорюємо, після чого він буде все доносити до гравців. Власне, як і має бути, адже в будь-якій команді є головний тренер, є асистенти в тому чи іншому напрямку. Але остаточне рішення ухвалює головний тренер, це не обговорюється. Інакше буде лебідь, рак і щука. У будь-якому разі, Віталій уже працює, єдине, що переживає щодо всіх цих змін. Але це все тимчасово, думаю, він швидко перебудується і зрозуміє, що вже тренер", – сказав Вернидуб у коментарі FootBoom.

До слова, дует Вернидубів стане вже другим у чемпіонаті України у новому сезоні – раніше в Карпатах, які виступатимуть у Першій лізі, возз'єднались батько і син Маркевичі.

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