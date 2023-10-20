В рамках 11-го туру УПЛ 2023/24 Оболонь зіграє проти Зорі, а Металіст 1925 зустрінеться з Кривбасом. Анонс і прогноз читайте на "Футбол 24".

Оболонь перед міжнародною паузою видала несподіваний ривок, здобувши три перемоги поспіль. В Кубку заслужено пройшли Динамо, потім сталася звитяга над Минаєм у рівній грі з невеличким відскоком, а далі кияни прибили Металіст 1925 – прибили без особливих питань. А ще була ефектна нічия з Вересом.

Успіхи "пивоварів" стали наслідком значного прогресу в атакувальній роботі. Новачок УПЛ перестав просто грати від пічки. З тими ж рівнянами підопічні Валерія Іващенка створили 4-5 гольових моментів лише в стартові 15 хвилин.

Бажання грати активніше може бути пов'язаним з безперспективністю звичного режиму "пекельного автобуса" – яким би незручним не був футбол Оболоні, її оборона подарує супернику вдосталь шансів. Хоча останнім часом і в цьому плані є певні зрушення (той же Лук'янчук суттєво додав у єдиноборствах).

Завдяки своєму ривку "зелено-білі" покинули зону вильоту, однак відрив зовсім невеликий – всього три очки. При цьому конкуренти за спиною відстають лишень на 3-6 очок, маючи кілька матчів у запасі, тож розслаблятись киянам не можна. Боротьба за виживання тільки набирає обертів.

Одним із переслідувачів Оболоні є Зоря. Підопічних Валерія Кривенцова від зони прямого вильоту рятує лишень різниця голів – щоправда, луганці зіграли аж на два поєдинки менше, а у попередньому турі УПЛ вони розписали впевнену нічию з самим Чорноморцем (цілком заслуживши на перемогу). І все ж таки – команда не знає перемог протягом п'яти турів поспіль, вигравши всього один матч (з восьми спроб, половина завершилась поразками).

Ці невдачі дещо компенсуються виступами у Європі (тріумф над Славією, нічия з Гентом, звитяга в Ісландії) та Кубку (пройшли у чвертьфінал, здолавши Маріуполь). Втім, лишень до гри з бельгійцями нарікань було мінімум. Поки що Валерію Кривенцову важко – він змінював схеми й тактичні підходи, намагаючись адаптуватись під можливості гравців, однак прогрес мінімальний.

Футболістам Зорі точно була потрібна міжнародна пауза. За цей час колектив міг краще зрозуміти й відпрацювати вимоги нового коуча, хоча у зустрічі з Маріуполем значного прориву не було помітно. Сьогодні може бути ще важче, адже у Зорі травмувався Джордан – другий основний центрбек, який ще і на м'ячі потужно виглядає.

Кадрова ситуація

Травмовані: Батагов (під питанням), Бутко, Джордан

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Оболонь – Зоря

Оболонь: Рибка – Приймак, Лук'янчук, Карась – Мединський, Дубко, Косовський, Мороз, Прокопенко – Краснопір, Тарануха

Зоря: Турбаєвський – Данченко, Боль, Снурніцин, Вантух – Яцик – Волошин, Нагнойний, Мишньов, Горбач – Герреро

Прогноз "Футбол 24" – ТМ 2,5

Букмекери вважають Зорю фаворитом. Щоправда, коефіцієнти на успіх луганців високі, а різниця з шансами на успіх Оболоні невелика. Навіть контори не впевнені у тому, що луганці здатні гарантовано перемагати в УПЛ – а тим паче "пивоварів".

Ми пропонуємо поставитись до цього матчу, як до битви команд, що борються за виживання. У них все вирішує рандом. Ставити краще на голи – враховуючи проблеми киян і луганців у обороні та атаці, доволі переконливим здається прогноз на тотал менше 2,5.

Харків'яни із середини серпня та майже до кінця вересня тримали високий темп набору очків, видавши 5-матчеву безпрограшну серію з трьома перемогами. Плюс, був прохід Гірника-Спорт у Кубку. Цей ривок змусив призабути про слабкий старт сезону, однак карнавал тривав недовго – за білою смугою пішла чорна. Металіст 1925 перед міжнародною паузою зазнав трьох сухих поразок поспіль.

Кубковий розгром від Ворскли ще можна зрозуміти. Програш Дніпру-1 був прикрим, адже "жовто-сині" виглядали гостріше (суперник відскочив), а от з Оболонню сталося тотальне фіаско – команда майже нічого не створила, а догравала матч вдев'ятьох із польовим футболістом на воротах. Вересневий доробок дозволив втриматись від падіння до четвірки аутсайдерів, але відрив зовсім невеликий.

І саме на такому тлі Металіст 1925 підходить до матчу з Кривбасом. Максимально невчасний суперник – криворіжці на старті сезону демонстрували настільки переконливий футбол, що вихід на перше місце виглядає навіть логічно. Підопічні Юрія Вернидуба дійсно були найстабільнішою і найбільш збалансованою командою у перших 10-ти турах.

За очікуваними голами колектив поступається тільки Динамо, а за очікуваними очками він тримається в топ-3 УПЛ. Щоправда, оборона у Кривбаса привозить занадто багато моментів, як для лідера (аж 13 очікуваних голів). Ця проблема вилилась у домашній винос від Руха, який розташувався акурат між двома матчами з Чорноморцем – у Кубку програли, в чемпіонаті виграли, а загалом поєдинки виглядали слабенькими.

Можливо, у криворіжців накопичилась втома. Подивимось, як вони проявлять себе після міжнародної паузи. Суперник на кшталт Металіста 1925 – шикарний варіант для розкачки.

Кадрова ситуація

Травмовані: Семенов, Якимець, Соса (усі – Кривбас)

Дискваліфіковані: Курило, Мозіль (Металіст 1925)

Орієнтовні склади на матч Металіст 1925 – Кривбас

Металіст 1925: Сидоренко – Жичиков, Фарина, Безуглий, Червак – Габелок, Вачіберадзе – Арі, Чирук, Дмитренко – Борячук

Кривбас: Кліщук – Понедєльнік, Стецьков, Бескоровайний, Дібанго – Іліч, Бізімана – Задерака, Хомченовський, Луньов – Кожушко

Прогноз "Футбол 24" – 0:2

Кривбас є фаворитом протистояння. Якби матч стався до міжнародної паузи, то ще можна було б говорити про фактор втоми, але зараз криворіжцям ніщо не має заважати. Ніщо, окрім Металіста 1925 – у футбол грають дві команди.

Після двох тижнів відпочинку харків'яни можуть виглядати краще, ніж з Оболонню. Тим не менш, поки що важко прогнозувати щось, окрім перемоги підопічних Юрія Вернидуба. Вони сильніші.

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