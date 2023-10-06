Вперше у єврокубковому сезоні 2023/24 Україна отримала дві перемоги впродовж одного тижня. Шахтар і Зоря – єдині наші команди, які продовжують боротьбу, зуміли набрати максимальну кількість очок. "Гірники" у супервольовому стилі обіграли Антверпен в Лізі чемпіонів, поступаючись 0:2 після першого тайму, а Зоря втримала мінімальну перемогу над Брейдабліком у Лізі конференцій.

Як наслідок, Шахтар і Зоря принесли Україні 0,8 бала в таблицю коефіцієнтів УЄФА. Найкращий результат у сезоні 2023/24 дозволив нам піднятися на одну позицію. Україна обійшла Ізраїль та посідає 17 сходинку рейтингу асоціацій.

У поточному сезоні 5 українських команд (Ворскла, СК Дніпро-1, Динамо, Зоря та Шахтар) сумарно набрали 2,700 бала. За 5 років доробок України складає 26,600. Зовсім трохи від нас відстає Ізраїль, у якого теж залишилися дві команди в єврокубках. Так само на дещицю попереду Норвегія, яка посідає 16-ту позицію. А от від Чехії, Сербії та Данії Україна відстає солідно – приблизно на бал (щоб його набрати, не вистачить навіть двох перемог). Потрібно остерігатися і Греції, яка зберегла 4 команди в єврокубках і регулярно набирає очки. Вона відстає трохи більше, ніж на бал.

Наступні матчі єврокубків пройдуть наприкінці жовтня – вже після паузи на ігри збірних. Шахтар на виїзді протистоятиме Барселоні в третьому турі ЛЧ, а Зоря в Лізі конференцій зіграє проти Маккабі Тель-Авів на полі ізраїльтян.

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