Клуби УПЛ на різному етапі своєї зимової підготовки до другої частини сезону.

Зимові збори, товариські матчі клубів УПЛ

Чорноморець – ТС Гелаксі – 0:4

Голи: Себелевеле, 47, 75, Мбунджана, 84, 87

Олександрія – Левскі – 2:1

Голи: Кулаков, 42, Костишин, 62 – Рікардінью, 39

Кривбас – П'яст Глівіце – 2:0

Голи: По, 47, Шиманські, 48 (аг)

Результати Чорноморця на турецьких зборах поки лише деградують. Команда Григорчука розпочала з мінімальної перемоги над Петролулом, потім програла Уйпешту і Дріті по 1:3, а сьогодні зазнала побиття від ТС Гелаксі. Представник чемпіонату ПАР настріляв одеситам 4 голи – усі по перерві.

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Олександрія проводила лише перший матч в Туреччині, зустрівшись з Левскі. Найтитулованіший клуб Болгарії нині очолює добре відомий українським вболівальникам Ніколай Костов. Саме Левскі відкрив рахунок наприкінці першого тайму, проте Кулаков встиг швидко відповісти. Вольову перемогу Олександрії приніс Денис Костишин, який місяць тому повернувся зі США.

Кривбас також переможно розпочав серію контрольних матчів у Іспанії. Підопічні Вернидуба розібралися зі середняком Екстракляси – П'ястом. Успіх зимовому чемпіону УПЛ приніс ударний старт другого тайму. По вдало зіграв на добиванні, а Прінс Аду спровокував автогол кіпера П'яста.

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