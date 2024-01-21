Шахтар – Лудогорець: матч офіційно скасований, "гірники" знайшли іншого суперника
15:50 - Читать на русском
Шахтар і Лудогорець не зіграють 21 січня в товариському поєдинку на зборах у Туреччині.
Товариські матчі
Матч скасовано
Матч Шахтар – Лудогорець мав стартувати 21 січня о 16:30 за київським часом. Через несприятливі погодні умови гру в Антальї було скасовано, інформує офіційний сайт "гірників".
Степаненко офіційно продовжив контракт із Шахтарем
Замість Лудогорця суперником Шахтаря стане вірменський Пюнік. Гра відбудеться у понеділок, 22 січня. Початок – о 14:30 за київським часом. Цей спаринг і стане дебютним для команди Маріно Пушіча на зборах у Туреччині.
Гру Шахтар – Пюнік можна буде подивитися в клубному YouTube-каналі Шахтаря.
Шахтар і 14 гравців "на вихід": кого позбутися, а на кому – заробити?
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter