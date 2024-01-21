Шахтар і Лудогорець не зіграють 21 січня в товариському поєдинку на зборах у Туреччині.

Матч Шахтар – Лудогорець мав стартувати 21 січня о 16:30 за київським часом. Через несприятливі погодні умови гру в Антальї було скасовано, інформує офіційний сайт "гірників".

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Замість Лудогорця суперником Шахтаря стане вірменський Пюнік. Гра відбудеться у понеділок, 22 січня. Початок – о 14:30 за київським часом. Цей спаринг і стане дебютним для команди Маріно Пушіча на зборах у Туреччині.

Гру Шахтар – Пюнік можна буде подивитися в клубному YouTube-каналі Шахтаря.

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