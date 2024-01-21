Вернидуб и Ротань начали с побед, Черноморец разгромно проиграл африканскому Гэлакси: спарринги команд УПЛ
Клубы УПЛ на разном этапе своей зимней подготовки ко второй части сезона.
Зимние сборы, товарищеские матчи клубов УПЛ
Черноморец – ТС Гэлакси – 0:4
Голы: Себелевеле, 47, 75, Мбунджана, 84, 87
Александрия – Левски – 2:1
Голы: Кулаков, 42, Костышин, 62 – Рикардинью, 39
Кривбасс – Пяст Гливице – 2:0
Голы: По, 47, Шимански, 48 (аг)
Результаты Черноморца на турецком сборе пока только деградируют. Команда Григорчука начала с минимальной победы над Петролулом, затем проиграла Уйпешту и Дрите по 1:3, а сегодня потерпела избиение от ТС Гэлакси. Представитель чемпионата ЮАР настрелял одесситам 4 гола – все после перерыва.
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Александрия проводила только первый матч в Турции, встретившись с Левски. Самый титулованный клуб Болгарии ныне возглавляет хорошо известный украинским болельщикам Николай Костов. Именно Левски открыл счет в конце первого тайма, однако Кулаков успел быстро ответить. Волевую победу Александрии принес Денис Костышин, месяц назад вернувшийся из США.
Кривбасс также победно открыл серию контрольных матчей в Испании. Подопечные Вернидуба разобрались со середняком Экстраклясы – Пястом. Успех зимнему чемпиону УПЛ принес ударный старт второго тайма. По удачно сыграл на добивании, а Принс Аду спровоцировал автогол кипера Пяста.
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