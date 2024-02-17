"Провели непоганий збір. За місяць зіграли тут сім контрольних матчів. Класні умови для тренувань та відновлення. Все пройшло на хорошому рівні. Найважчий спаринг? Це гра проти Вікторії Пльзень, у якій ми поступились – 0:3. Суперник сильний, йде на третьому місці чемпіонату Чехії. Також вони пройшли груповий етап Ліги Конференцій.

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Непоганий матч. Ми поступились, але дійсно по грі. Тому що вони були трішки швидшими та сильнішими в багатьох компонентах. Зробили для себе висновки, де треба допрацьовувати, і другий іспанський збір вже пройшов без якихось спадів.

Проведення зборів у Іспанії? Дуже класний збір. Набагато більше тут сподобалось, ніж минулого року в Туреччині. Що дуже важливо для хорошої підготовки – це відмінні погодні умови. За весь місяць тільки одного разу йшов дощ, наприклад. Поля, відновлення гравців, готель – все на високому рівні. Але, найголовніше, що я тут не побачив жодного росіянина. Хочеться сюди приїжджати знову", – поділився Вернидуб у коментарі прес-службі Кривбаса.

Додамо, що криворіжці завершили осінню частину сезону на першому місці УПЛ, поділяючи його з СК Дніпро-1 (по 34 очки). Вже 23 лютого Кривбас поновить чемпіонат України матчем проти ЛНЗ.

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