Нагадаємо, 23-річний Снурніцин відмовився підписувати новий контракт із Зорею, за яку виступає вже третій сезон. За це захисник, який у 2019-му став чемпіоном світу U-20, був відправлений у молодіжну команду і не поїхав на збори.

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Новий клубом Ігоря Снурніцина стане Кривбас. Про це повідомив Михайло Співаковський в ефірі ТаТоТаке.

"Ви памʼятаєте, що три гравці Зорі зараз бігають та тренуються з командою U-19. Це Алефіренко, Нагнойний (вони вже підписали попередні контракти з Колосом та Металістом 1925 відповідно).

Третій гравець – Ігор Снурніцин. Кривбас, за моєю інформацією, підписав попередній контракт з Ігорем Снурніциним. Він набере чинності влітку", – зазначив Співаковський.

До слова, Кривбас завершив першу частину сезону лідером УПЛ. Зоря йде в зоні перехідних матчів – 14 позиція.

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