"Провели неплохой сбор. За месяц сыграли здесь семь контрольных матчей. Классные условия для тренировок и восстановления. Все прошло на хорошем уровне. Самый тяжелый спарринг? Это игра против Виктории Пльзень, в которой мы уступили – 0:3. Соперник сильный, идет на третьем месте чемпионата Чехии. Также они прошли групповой этап Лиги Конференций.

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Неплохой матч. Мы уступили, но действительно по игре. Потому что они были немного быстрее и сильнее во многих компонентах. Сделали для себя выводы, где надо дорабатывать, и второй испанский сбор уже прошел без каких-то спадов.

Проведение сборов в Испании? Очень классный сбор. Гораздо больше здесь понравилось, чем в прошлом году в Турции. Что очень важно для хорошей подготовки – это отличные погодные условия. За весь месяц только однажды шел дождь, например. Поля, восстановление игроков, отель – все на высоком уровне. Но, самое главное, что я здесь не увидел ни одного россиянина. Хочется сюда приезжать снова", – поделился Вернидуб в комментарии пресс-службе Кривбасса.

Добавим, что криворожане завершили осеннюю часть сезона на первом месте УПЛ, разделяя его с СК Днепр-1 (по 34 очка). Уже 23 февраля Кривбасс возобновит чемпионат Украины матчем против ЛНЗ.

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