Вернидуб: Динамо не знайде кращого тренера, ніж Хацкевич

Колишній головний тренер Зорі Юрій Вернидуб в ефірі програми "Профутбол" поділився думкою про наставника Динамо Олександра Хацкевича.

"Чесно скажу, не було ніяких пропозицій від Динамо... Що мені приховувати? Я кажу, як є. Якщо надійде, то про це дізнаєтеся.

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Хочете мою думку почути? У Динамо є тренер – Олександр Хацкевич. Так, він два роки працює, вони не ставали чемпіонами. Трохи спустимося на землю і подивимося на його склад. Скільки за два роки з'явилося у Динамо справжніх, "обстріляних" і хороших молодих футболістів.

Це чия заслуга? Думаю, перш за все, його. Він навіть в цій ситуації не боїться їх ставити, награвати, давати шанс. Це – супер. Я не маю права це говорити, нехай мене простить керівництво Динамо, але думаю, кращого тренера вони все одно не знайдуть.

Вернидуб: У мене були 3 дуже хороші пропозиції

Дайте людині ще шанс. Упевнений, у нього все вийде. Ой як нелегко буде Шахтарю грати з Динамо. Упевнений на 100%. Я тільки за те, щоб з Олександром перепідписали контракт. Я тут тільки за Хацкевича", – сказав Вернидуб.