Вернидуб: У мене були 3 дуже хороші пропозиції

Екс-наставник Зорі Юрій Вернидуб прокоментував свій відхід з луганського клубу.

"Це життя. Іноді доводиться йти. Потрібно зібратися з думками і трохи відпочити. Для команди було потрібне перезавантаження. Зі мною чи без мене Зоря повинна підкорювати більш серйозні вершини. З Маріуполем була проблема з забитими м'ячами. Працювали над цим, але мене це підкосило психологічно. Розумів, що можна згоріти.

Маріуполь – Зоря –​​​​​​​ 3:1 –​​​​​​​ відео голів та огляд матчу

Потрібно було зробити цей крок ще після Лейпцига. Я був до цього готовий. Тепер потрібно думати про майбутнє і сподіватися на краще. Не мали права програти Динамо 0:5. Для мене це був великий удар. А півфінал у Кубку України з Інгульцем мене добив.

Я любив, люблю і буду любити Зорю. Я вдячний всім. Нехай мене пробачать футболісти, керівники. Але я нікого з них не зраджував. Так, кого-то прибирали в дубль, але така робота.

У мене було три дуже хороші пропозиції, але я не хотів кидати Зорю на півдорозі. Ми весь час боролися за третє місце. Сподіваюся, що ще будуть виклики і пропозиції. Я енергійна людина і не розумію, коли кажуть, що я себе вичерпав", – сказав Вернидуб в ефірі програми Профутбол.

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