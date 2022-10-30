"Важко дивитися на гру Динамо. Вони вже витягують на морально-вольових. Усі ми бачили помилки "біло-синіх" в захисті проти АЕКа. Сподівання були на перемогу киян, але у команди Мірчі Луческу знову нічого не вийшло.

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Юрій Вернидуб чудово знає як грати проти фаворитів. Тут можна пригадати результати його Зорі і проти Шахтаря, і проти Динамо. Луганці завжди відбирали очки, постійно створювали проблеми. Вернидуб вміє побудувати гру, зіграти від захисту, вибігати швидко в контратаки. Нарешті вдалося виграти Кривбасу в УПЛ. Цього разу може "дістатися на горіхи" і Динамо", – сказав Циганик у коментарі РБ.

Нагадаємо, зустріч між Динамо та Кривбасом відбудеться вже сьогодні, 30 жовтня, на Арена Львів. Початок зустрічі о 17:00.

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