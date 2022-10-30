"Трудно смотреть на игру Динамо. Они уже вытягивают на морально-волевых. Все мы видели ошибки "бело-синих" в защите против АЕКа. Надежды были на победу киевлян, но у команды Мирчи Луческу опять ничего не вышло.

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Юрий Вернидуб прекрасно знает, как играть против фаворитов. Здесь можно вспомнить результаты его Зари и против Шахтера, и против Динамо. Луганчане всегда отбирали очки, постоянно создавали проблемы. Вернидуб умеет построить игру, сыграть от защиты, быстро выбегать в контратаки. Наконец-то удалось выиграть Кривбассу в УПЛ. В этот раз может "достаться на орехи" и Динамо", – сказал Цыганык в комментарии РБ.

Напомним, встреча между Динамо и Кривбассом состоится уже сегодня, 30 октября, на Арене Львов. Начало встречи в 17:00.

Динамо – Кривбас: анонс матча УПЛ