Динамо підходить до поєдинку проти Кривбаса у жахливому стані, зазнавши фіаско в чотирьох матчах поспіль. Спочатку підопічні Мірчі Луческу програли Ренну, потім сталися поразка Шахтарю й нічия з Ворсклою, а у четвер кияни не змогли переграти АЕК Ларнаку. Як наслідок, команда вилетіла з Ліги Європи та втратила шанси на вихід у Лігу Конференцій, а у чемпіонаті опустилася аж на дев'яту позицію.

Щонайгірше, "біло-сині" перебувають саме там, де і повинні. За очікуваними очками вони завершували попередній тур на восьмій сходинці. Там же динамівці тримаються і за показником очікуваних голів. Це ще можна було б спатись на два пропущених матчі, але є ще й усереднені цифри – і там у киян все теж сумно. Особливо в атаці, яка є третьою з кінця за гостротою ударів. Взагалі, позиційний наступ Динамо виглядає жахливо.

Оборона у Динамо теж невиразна. Захисники занадто часто втрачають концентрацію у простих епізодах, що нівелює будь-які чесноти столичного колективу – такі, як інтенсивний темп єдиноборств. Словом, підопічні Мірчі Луческу реально являються середняками УПЛ.

Тим не менш, у команди залишається шалена перевага в класі й широкий кадровий вибір. Зокрема, в попередньому турі дуже непогано проявив себе центрхав Лонвейк, якого сьогодні чекають у старті. Крім того, несподівано розігрався Гармаш.

Дуже цікаво, як лідери Динамо проявлять себе у матчі проти Кривбаса. Криворіжці проводять жахливий сезон, здобувши першу перемогу в УПЛ лишень тиждень тому й забивши всього 4 голи за 8 турів. Проблема криється у спробах Юрія Вернидуба грати в позиційний футбол, від володіння й контролю ходу поєдинку – його підопічним такий стиль дається дуже важко. Вривань у штрафний критично мало, а точність ударів є найнижчою в УПЛ.

Значно переконливіше цей колектив виглядає при роботі "другим номером". Тут Юрій Миколайович разом із своїми футболістами пірнає у рідну стихію – і в поєдинках проти лідерів чемпіонату Кривбас грає саме в такому режимі. Це дозволило тримати нічию з Шахтарем до останніх хвилин, а також допомогло відібрати очки в Зорі. Сьогодні ж простір для контратак у криворіжців точно буде.

Ще одним козирем Кривбаса є оборона. Захисники якісно працюють в індивідуальних дуелях, виграючи більшість єдиноборств і вкрай рідко дозволяючи переграти себе. За очікуваними пропущеними м'ячами новачок УПЛ йде в середині таблиці. Це – дуже серйозний аргумент у битві проти кризової атаки Динамо.

Та і в атаці недооцінювати даний колектив не варто. Так, загалом тут все сумно, однак Кривбас є третім за кількістю кросів – саме завдяки ним вдалося переграти Інгулець в попередньому турі (Дебелко замкнув два кроси з різних флангів за чотири хвилини). У Динамо ж при обороні проти подач і прострілів просто феєричні проблеми, що яскраво продемонстрував АЕК Ларнака.

Кадрова ситуація

Травмовані: Шапаренко, Супряга, Бойко, Бущан, Дубінчак (усі – Динамо)

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Динамо – Кривбас

Динамо: Нещерет – Тимчик, Забарний, Попов, Караваєв – Сидорчук, Лонвейк – Циганков, Буяльський, Гармаш – Ванат

Кривбас: Сарнавський – Якімець, Семенов, Ловріч, Дібанго – Капіч, Банада – Татарков, Хомченовський, Микитишин – Дебелко

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Букмекери не вірять у Кривбас. На перемогу підопічних Юрія Вернидуба пропонують коефіцієнти від 10 і більше, та і на нічию нижче 5,8 ніхто не дає. Занадто вже великі проблеми у криворіжців із завершенням поодиноких атак. У чергове фіаско Динамо теж не дуже віриться

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