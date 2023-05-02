"Сто відсотків – проєкт Кривбаса може дорости до чемпіонства. Я розмовляв з Костянтином Караманіцом (президентом клубу – прим.) не один раз. У нього серйозні цілі та амбіції. Дай Боже, щоб вони були реалізовані.

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Хто б що не говорив, але Кривбас має все, щоб плідно працювати та досягати високих цілей: поля, база. Під час війни це все будувати – дорогого вартує. Таких клубів мало, у яких є не просто команда без нічого.

Президент будує все для команди. Щоб була база, на якій можна працювати. А опісля вже можна конкретно зайнятися розвитком самої команди, підбирати гравців, ставити якісь цілі й досягати цих цілей. Це нормально", – розповів Вернидуб в інтерв'ю SportArena.

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