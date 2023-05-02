"Сто процентов – проект Кривбасса может дорасти до чемпионства. Я разговаривал с Константином Караманицем (президентом клуба – прим.) не один раз. У него серьезные цели и амбиции. Дай Бог, чтобы они были реализованы.

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Кто бы что ни говорил, но у Кривбасса есть все, чтобы плодотворно работать и достигать высоких целей: поля, база. Во время войны это все строить – дорогого стоит. Таких клубов мало, у которых есть не просто команда без нечего.

Президент строит всё для команды. Чтобы была база, на которой можно работать. А потом уже можно конкретно заняться развитием самой команды, подбирать игроков, ставить какие-то цели и добиваться этих целей. Это нормально", – рассказал Вернидуб в интервью SportArena.

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