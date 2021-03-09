Проблеми нападника лондонського Челсі Тімо Вернера з адаптацією до англійського футболу тривають. Під час поєдинку проти Евертона німець роздратував керманича команди Томаса Тухеля.

У середині першого тайму в ефір потрапив монолог тренера на адресу підопічного. Відео інциденту з'явилося у твіттері Sky Sport.

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"Тімо, скільки ти ще будеш грати зліва? Ти ж праворуч маєш грати! Ти вже чверть години граєш зліва. До тебе не доходить?", – випалив Тухель.

Відзначимо, що Тімо Вернер провів на полі 90 хвилин, але результативними діями не відзначився. На останніх хвилинах його замінив Крістіан Пулішіч.

Після переїзду на Стемфорд Брідж минулого літа результативність нападника неабияк впала. Наразі він забив 10 м'ячів у всіх турнірах, зігравши 37 матчів. Минулоріч Вернер оформив 34 голи (45 поєдинків).

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