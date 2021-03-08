Перемога над Евертоном стала для "синіх" п'ятою домашньою поспіль без пропущених м'ячів, повідомляє Opta Sports.

Челсі – Евертон – 2:0 – відео голів та огляд матчу

Це перше подібне досягнення в АПЛ. Усі ці матчі лондонці провели під керівництвом Тухеля. Німець був призначений замість Френка Лемпарда 26 січня. Із того часу Челсі встиг розписати нульові нічиї з Вулверхемптоном і МЮ, а також тричі перемогти з рахунком 2:0 (Бернлі, Ньюкасл і Евертон).

До слова, зараз Челсі посідає 4-те місце в чемпіонаті. Щоправда, Вест Хем і той же Евертон можуть обійти "синіх", оскільки мають матчі в запасі.

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