В рамках 27-го туру АПЛ Евертон на виїзді поступився Челсі. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Англії 2020/21, 27-й тур

Челсі – Евертон – 2:0

Голи: Годфрі, 31 (автогол), Жоржінью, 65 (пен)

Вест Хем – Лідс – початок о 22:00

Челсі при Тухелі ще не знав поразок, а їхня безпрограшна серія у всіх турнірах сягнула 10-ти матчів, але Евертон, який знаходиться у чудовій формі, мав усі шанси, щоб зупинити лондонців.

У середині першого тайму господарі вийшли уперед – Алонсо прострілював у штрафний майданчик на Хаверца й м'яч рикошетом від Годфрі залетів у сітку. "Іриски" одразу кинулись в атаку, щоб повернути рівновагу, але до перерви нічого створити не змогли.

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На 65-й хвилині "пенсіонери" заробили одинадцятиметровий за фол Пікфорда у штрафному майданчику. Його без особливих проблем реалізував Жоржінью. До кінця матчу підопічні Карло Анчелотті відчайдушно намагались відквитати хоча б один гол, однак в атаці нічого не вдавалось, ще й суперник постійно пресингував. Зрештою, фінальний свисток зафіксував впевнену перемогу Челсі – 2:0.

Здобуті очки допомогли "синім" закріпитись на четвертій сходинці турнірної таблиці, а також скоротити відставання від Лестера до 3-х залікових балів. Евертон залишився на п'ятому місці чемпіонату.

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