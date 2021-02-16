Вернер оригінально пояснив, як прихід Тухеля допоміг йому покращити виступи за Челсі
Нападник Челсі Тімо Вернер поділився враженнями від роботи під керівництвом Томаса Тухеля.
"Мені допомагає, що тепер хтось може кричати на мене німецькою. Томас Тухель – дійсно хороший хлопець, мені подобаються його ідеї щодо стилю футболу, який він хоче нам прищепити.
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Чим більше тренувань ми проведемо під його керівництвом, тим кращою і кращою буде ставати наша гра", – поділився Вернер у коментарі BBC.
Зазначимо, що у вчорашньому матчі проти Ньюкасла форвард перервав безгольову серію в АПЛ, яка тривала рівно 100 днів. У поточному сезоні Вернер провів 32 поєдинки за Челсі, записавши до свого активу 10 забитих м'ячів та 9 асистів.
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