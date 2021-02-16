"Мені допомагає, що тепер хтось може кричати на мене німецькою. Томас Тухель – дійсно хороший хлопець, мені подобаються його ідеї щодо стилю футболу, який він хоче нам прищепити.

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Чим більше тренувань ми проведемо під його керівництвом, тим кращою і кращою буде ставати наша гра", – поділився Вернер у коментарі BBC.

Зазначимо, що у вчорашньому матчі проти Ньюкасла форвард перервав безгольову серію в АПЛ, яка тривала рівно 100 днів. У поточному сезоні Вернер провів 32 поєдинки за Челсі, записавши до свого активу 10 забитих м'ячів та 9 асистів.

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