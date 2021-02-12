Челсі готовий розпрощатись з лідером заради Еріксена
11:51 - Читать на русском
Челсі має намір підсилити склад хавбеком Інтера Крістіаном Еріксеном.
Челсі розпочав переговори з Інтером щодо обміну данського хавбека на Жоржінью, повідомляє Calciomercatoweb.
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Цікаво, що попри приблизно рівну трансферну вартість обох гравців, лондонці вимагають доплати у розмірі 15-20 млн євро.
До слова, Жоржінью провів 22 матчі у поточному сезоні у складі Челсі, записавши до свого активу 6 голів та 1 асист. Еріксен же відіграв 18 поєдинків, відзначившись лише 1 голом.
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