"Мне помогает, что теперь кто-то может кричать на меня на немецком. Томас Тухель – действительно хороший парень, мне нравятся его идеи по стилю футбола, который он хочет нам привить.

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Чем больше тренировок мы проведем под его руководством, тем лучше и лучше будет становиться наша игра", – поделился Вернер в комментарии BBC.

Отметим, что во вчерашнем матче против Ньюкасла форвард прервал безголевую серию в АПЛ, которая длилась ровно 100 дней. В текущем сезоне Вернер провел 32 поединка за Челси, записав в свой актив 10 забитых мячей и 9 ассистов.

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