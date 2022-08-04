Обамеянг може повернутися в АПЛ після короткого вояжу до Барселони – сенсаційний претендент на габонця
10:21 - Читать на русском
Нападник Барселони П'єр-Емерік Обамеянг може несподівано повернутись до англійської Прем'єр-ліги.
Челсі розглядає Обамеянга у статусі свого потенційного нападника, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
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Лондонці вже почали переговори з гравцем, але Барселона наразі не отримала офіційної пропозиції. У каталонців навіть без габонця чималий вибір гравців у лінію нападу: Фаті, Рафінья, Дембеле, Лєвандовскі, Депай, Ферран Торрес та Брейтвейт.
Нагадаємо, що Обамеянг приєднався до Барселони лише взимку 2022 року та встиг у 23 матчах наколотити 13 голів.
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