Челсі розглядає Обамеянга у статусі свого потенційного нападника, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

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Лондонці вже почали переговори з гравцем, але Барселона наразі не отримала офіційної пропозиції. У каталонців навіть без габонця чималий вибір гравців у лінію нападу: Фаті, Рафінья, Дембеле, Лєвандовскі, Депай, Ферран Торрес та Брейтвейт.

Нагадаємо, що Обамеянг приєднався до Барселони лише взимку 2022 року та встиг у 23 матчах наколотити 13 голів.

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