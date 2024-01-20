Полузащитник Вереса Дмитрий Годя получит возможность на зимних сборах после жесткого наказания со стороны руководства.

Годю заметили на матче Вереса против Металлиста 1925 в роли болбоя, что вызвало немалый резонанс, ведь игрока называли "ровенским Месси" и могли сделать рекордным трансфером. Впрочем, по информации ТаТоТаке, Дмитрия уже вернули в первую команду.

Верес жестко унизил "ровенского Месси" – от рекордного трансфера в Карпаты до роли болбоя

Отмечается, что Годя отправился вместе с делегацией Вереса на сборы в Турцию. Добавим, что после проваленного трансфера в Карпаты Дмитрия перевели в юношескую команду Вереса. На решение боссов клуба перевести Годю в первую команду могло повлиять мнение нового наставника ровенчан Олега Шандрука.

Напомним, Годя -– воспитанник закарпатского футбола. На профессиональном уровне дебютировал за венгерскую Кишварду. К Вересу присоединился в октябре 2022 года. В прошлом сезоне впервые сыграл в УПЛ. В текущем первенстве провел за главную команду ровенчан 2 матча.

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