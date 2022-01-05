Найближчим часом Юрій Вірт чекає на перегляд у своїй команді двох легіонерів – англійця та вірменина, стверджує Meta-ratings.

Вартість акцій Вереса зросла на 70% за один день

Джерело наводить більше інформації про останнього. Новачком Вереса може стати 24-річний лівий захисник збірної Вірменії Жірайр Маргарян, який виступав за єреванський Арарат.

Нагадаємо, першу половину поточного розіграшу УПЛ Верес завершив на дев'ятому місці турнірної таблиці, в активі рівненської команди 23 очки.

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