Верес запросив на перегляд легіонерів з Англії та Вірменії, – ЗМІ
09:48 - Читать на русском
Рівненський Верес планує плідно попрацювати на трансферному ринку.
Найближчим часом Юрій Вірт чекає на перегляд у своїй команді двох легіонерів – англійця та вірменина, стверджує Meta-ratings.
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Джерело наводить більше інформації про останнього. Новачком Вереса може стати 24-річний лівий захисник збірної Вірменії Жірайр Маргарян, який виступав за єреванський Арарат.
Нагадаємо, першу половину поточного розіграшу УПЛ Верес завершив на дев'ятому місці турнірної таблиці, в активі рівненської команди 23 очки.
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