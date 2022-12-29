Вартість акцій Вереса зросла на 70% за один день
15:52 - Читать на русском
Рівненський колектив вперше розмістив свої акції (IPO) на фондовій біржі та отримав чудовий результат.
За перший день торгів після IPO вартість акцій "народних" зросла аж на 70%. Напередодні ввечері ціна однієї становила 173 гривні, повідомляє сайт Вереса.
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Придбати акції рівнян можна через будь-якого українського брокера. Цінні папери від вчорашнього дня допущені до торгів на вітчизняній біржі.
До слова, Верес завершив першу частину сезону УПЛ на 9 сходинці турнірної таблиці з 23 очками.
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