Рівненський колектив вперше розмістив свої акції (IPO) на фондовій біржі та отримав чудовий результат.

За перший день торгів після IPO вартість акцій "народних" зросла аж на 70%. Напередодні ввечері ціна однієї становила 173 гривні, повідомляє сайт Вереса.

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Придбати акції рівнян можна через будь-якого українського брокера. Цінні папери від вчорашнього дня допущені до торгів на вітчизняній біржі.

До слова, Верес завершив першу частину сезону УПЛ на 9 сходинці турнірної таблиці з 23 очками.

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