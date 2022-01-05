В ближайшее время Юрий Вирт ожидает на просмотр в своей команде двух легионеров – англичанина и армянина, утверждает Meta-ratings.

Стоимость акций Вереса выросла на 70% за один день

Источник приводит больше информации о последнем. Новичком Вереса может стать 24-летний левый защитник сборной Армении Жирайр Маргарян, выступавший за ереванский Арарат.

Напомним, первую половину текущего розыгрыша УПЛ Верес завершил на девятом месте турнирной таблицы, в активе ровенской команды 23 очка.

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