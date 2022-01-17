34-річний українець знову став гравцем Вереса, повідомляє прес-служба клубу. Деталі контракту невідомі.

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Дмитро раніше виступав за ДЮСШ Верес у ДЮФЛ, а також за рівненські аматорські клуби Хімік та Продторгобладнання. В жовтні 2020-го ведучий YouTube-каналу "Трендець" вперше підписав контракт з "червоно-чорними" і разом з ними вийшов в УПЛ. Тоді Поворознюк відіграв 35 хвилин у 5 поєдинках. Влітку сторони розійшлись.

До слова, Верес розташувався на дев'ятій сходинці турнірної таблиці Прем'єр-ліги після першої частини сезону.

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